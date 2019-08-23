Иркутск, 23 августа 2019, 13:16 — REGNUM

Иркутскую область продолжают сотрясать «лесные» скандалы. Помимо громкого уголовного дела, связанного с массовой вырубкой лесных площадей в заказнике «Туколонь», не менее резонансным обещает стать и история с нарушенным лесного законодательства, выявленная в ИА REGNUM «. Подробности сегодня, 23 августа, сообщает официальный сайт недорого ведомства.

В Иркутской области выявлен ещё один случай незаконной вырубки леса чиновниками
В Иркутской области выявлен ещё один случай незаконной вырубки леса чиновниками
Прокуратура Иркутской области
Иркутская область. Так выглядит лес после сплошной вырубки
Иркутская область. Так выглядит лес после сплошной вырубки
Прокуратура Иркутской области

В ходе прокурорских проверок, осуществленных на территории Тагульского, Тайшетского и Верхнебирюсинского участковых лесничеств, выяснилось что вместо выборочных рубок проведена сплошнолесосечная рубка.

«Подрост уничтожен. Граничные визиры и столбы отсутствуют. Отметка деревьев, подлежащих рубке, не выявлена. Имелись факты рубок за границами делят», — заявили в иркутской прокуратуре.

Решение о преследовании виновных лиц будут принимать следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

Напомним, в заказнике «Туколонь», по мнению следственных органов, под предлогом санитарных вырубок было уничтожено 120 га леса. «Лесной» министр Сергей Шеверда и ряд должностных лиц находятся под следствием.

Читайте также: В Приангарье предъявлены обвинения по делу о масштабной вырубке леса

По мнению Совета по правам человека, сохранение практики этих рубок в течение десятилетия может существенно нарушить водорегулирующие функции защитных лесов Восточного Саяна, что неизбежно приведет к более частым и более разрушительным наводнениям.

Читайте также: СПЧ увидел прямую связь между вырубкой леса и наводнением в Приангарье