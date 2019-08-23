Норильск, Красноярский край, , 12:57 — REGNUM

Причиной неоднократного превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ, зарегистрированного в Норильске (Красноярский край) в июне и июле 2019 года, явилось ненадлежащее исполнение должностными лицами медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» своих обязанностей в части сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу при направлении ветра в сторону города. Такой вердикт вынесла краевая прокуратура по итогам проверки соблюдения природоохранного законодательства, сказано в официальном сообщении надзорного ведомства.

Также известно, что после вынесенного прокурорами представления директору ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Подробностей о характере данного наказания не сообщается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Госдума РФ приняла законопроект о квотировании выбросов загрязняющих веществ. Эксперимент пройдет в 12 городах России, в том числе и в Норильске. Квоты на допустимые выбросы хотят распределять между всеми хозяйствующими субъектами населенного пункта, кроме предприятий, отнесенных к четвертой, наименее опасной категории.

Также предполагается создание федеральной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

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