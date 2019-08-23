Сеул, , 13:01 — REGNUM

В столице Южной Кореи при работе маляр упал с большой высоты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей полицейского управления Каннама.

По их словам, 22 августа в 18:37 по местному времени 36-летний маляр, красивший стены дома в окрестностях Чхондам-дон района Каннам, упал с высоты десятого этажа. По предварительным данным, мужчина являлся гражданином РФ.

Как отметили представители правоохранительных органов, мужчина скончался по прибытию в ближайшую больницу.

По предварительному заключению экспертов, маляр упал с высоты в результате несчастного случая. В настоящее время представители полицейского управления Каннама выясняют все обстоятельства произошедшего.