Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM

В ближайшее время в Свердловской области резко увеличится количество аварий с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили в свердловской ГИБДД.

ДТП (сс)zoosnow

В инспекции предупреждают, что с августа по сентябрь традиционно увеличивается число ДТП с участием детей, который возвращаются в свои населённые пункты, чтобы продолжить обучение в школе.

Чтобы повлиять на тенденцию, представители ГИБДД планируют провести несколько профилактических мероприятий, чтобы напомнить детям о правилах дорожного движения. Также в указанный период у ТЦ и школьных базаров будут выставлены патрули, которые проверят, правильно ли осуществляется провоз детей в автомобилях, и проследит за пешеходами.

Напомним, с января 2019 года на Среднем Урале пострадало более 200 несовершеннолетних в ДТП. Погибло восемь детей.

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