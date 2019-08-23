Иерусалим, , 12:48 — REGNUM

Возле израильского поселения Долев к северо-западу от Рамаллы на Западном берегу реки Иордан в пятницу, 23 августа, прогремел взрыв. Об этом передает агентство Daily Mail со ссылкой на спасательную службу Magen David Adom.

По данным спасателей, в результате происшествия пострадали три человека, в том числе 17-летний подросток, который находится в критическом состоянии. Двое других пострадавших, 46-и и 20-и лет, были эвакуированы в больницу на вертолете.

В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

О других подробностях инцидента пока не сообщается.