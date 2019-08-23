Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:41 — REGNUM

В Нижнем Тагиле работает комиссия министерства здравоохранения Свердловской области, которая намерена разобраться в ситуации с массовым увольнением хирургов из ЦГБ № 1. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков.

Он отметил, что инспекция отправилась по поручению министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова. По словам Константина Шестакова, несмотря на сложившуюся ситуацию, жители Нижнего Тагила без хирургической помощи не останутся. Он сообщил, что за помощью можно будет обратиться в горбольницу № 4 или территориальный центр медицины катастроф, а также ожидается помощь специалистов из областной больницы № 1 города Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все шесть хирургов ЦГБ № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию. Врачи недовольны оплатой труда, которая, по их мнению, не соответствует рабочим нагрузкам. Также они сообщили, что не верят обещаниям регионального минздрава о том, что в октябре им поднимут зарплату.

Отметим, что ранее аналогичный инцидент произошёл в Демидовской больнице города Нижнего Тагила. Там обещали найти замену уволившимся хирургам в сентябре.

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