Красноярск, , 12:38 — REGNUM

Предстоящие выходные не покажутся слишком комфортными тем жителям Красноярского края, кто решит провести их на природе. По данным регионального ГУ МЧС РФ, 24 августа, в центральных и южных районах края ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град.

«Порывы северо-западного ветра могут достигать 15−20 м/с., ночью местами до 25 м/с», — предупреждают синоптики.

Напомним, похожий прогноз на предстоящие дни дан синоптиками Иркутской области, а в Забайкальском крае предупредили о заморозках.

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