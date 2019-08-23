Красноярск, 23 августа 2019, 12:38 — REGNUM
Предстоящие выходные не покажутся слишком комфортными тем жителям Красноярского края, кто решит провести их на природе. По данным регионального ГУ МЧС РФ, 24 августа, в центральных и южных районах края ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град.
«Порывы северо-западного ветра могут достигать 15−20 м/с., ночью местами до 25 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, похожий прогноз на предстоящие дни дан синоптиками Иркутской области, а в Забайкальском крае предупредили о заморозках.
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