Уфа, , 12:40 — REGNUM

Восемь сайтов с рекламой продажи табака были заблокированы по заявлению прокуратуры г. Уфы. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По сообщению сотрудников ведомства, в ходе мониторинга интернет пространства были выявлены 10 сайтов, на которых была размещена запретная информация о продаже табачных изделий дистанционным способом. Правоохранители подали иск в суд о блокировке данных сайтов.

«В настоящее время суд удовлетворил требования прокурора и принял решение о блокировке 8 сайтов, доступ к которым Управлением Роскомнадзора ограничен, еще два заявления находятся на рассмотрении», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в соответствии с российским законодательством реклама табака и табачных изделий не допускается, в том числе в интернете.

За несоблюдение запретов этого запрета предусмотрена административная ответственность.