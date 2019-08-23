Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM

Летательный аппарат, потерпевший аварию 21 августа в Череповецком районе Вологодской области, был не вертолётом, а автожиром (другие названия — гироплан, гирокоптер).

Извлечение из воды разбившегося автожира Szsut.sledcom.ru

Свидетельство о летной годности этого воздушного судна истекло еще в 2017 году и после этого не продлевалось, а управлявший им мужчина не имел пилотного свидетельства. Об этом сообщили 23 августа в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, 21 августа около 16:30 летательный аппарат упал в реку Суда в районе деревни Сайволовская. Пилот погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В десяти метрах от места крушения нашли тело погибшего пилота. По неофициальным данным, им оказался исполнительный директор ООО «Череповецдорстрой», 1976 года рождения.

Как установлено следствием, мужчина совершил несанкционированный вылет на не принадлежащем ему воздушном судне.

Автожир уже достали из реки, следователи осмотрят его вместе с представителями МАК. Расследование продолжается.

Добавим, что Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и использования воздушного пространства по факту падения летательного аппарата в реку Суда. Ход и результаты этой проверки взяты на контроль Северо-Западной транспортной прокуратурой.

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