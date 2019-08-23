Чебоксары, , 12:30 — REGNUM

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города, которого обвиняют в поджоге квартиры в общежитии. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина страдает временным психическим расстройством — так называемой «белой горячкой», сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Эвакуация жильцов 21.mchs.gov.ru

Возгорание произошло утром 5 июня 2019 года в новоюжном районе Чебоксар. По данным следствия, в тот день злоумышленник был пьян и поджёг зажигалкой обшивку входной двери в квартире, затем разбил окно для усиления огня и скрылся с места происшествия. В результате пожара полностью уничтожено или повреждено имущество в квартире, были эвакуированы жильцы дома.

Экспертиза установила, что мужчина не осознавал общественную опасность своих действий «в связи с возникшим у него синдромом отмены алкоголя с делирием (так называемой «белой горячки»)». Ему рекомендовано принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

По данному факту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога»). Дело направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

По данным МЧС Чувашии, с начала года в республике зарегистрировано 1118 пожаров (за аналогичный прошлогодний период — 586), в результате 47 человек (за аналогичный прошлогодний период — 45). Травмы различной степени тяжести получили 58 человек, материальный ущерб оценён в 51 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Арестован подозреваемый в поджоге общежития в Чебоксарах