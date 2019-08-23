Рязань, , 12:27 — REGNUM

Сотрудники УМВД России по Рязанской области раскрыли кражу трёх орловских рысаков. Породистых лошадей украли в Михайловском районе с частного подворья. Полицейские прошли по следу животных более 170 км и обнаружили конную семью с жеребёнком на территории соседней Липецкой области, сообщили 23 августа в пресс-службе региональной полиции.

Лошади жили на небольшой частной ферме, хозяева выращивают рогатый скот и домашнюю птицу, а рысаков завели для конных прогулок. После рождения жеребёнка конную семью определили на выпас на поле рядом с усадьбой, откуда их и увёл злоумышленник. Оперативники уголовного розыска установили, что в селе местные жители видели незнакомца, который как будто осматривал угодья. На поле полицейские обнаружили чёткие следы подков.

«По ряду признаков — как злоумышленник вёл лошадей, выбирал маршрут и путал следы — было видно, что полицейские имеют дело с опытным человеком. Погодные условия помогали оперативникам — земля была достаточно сырая, чтобы образовались чёткие следы. Дважды сотрудникам полиции приходилось останавливаться на ночлег среди полей. Оперативники прошли более 170 километров и вышли к населённому пункту в Липецкой области. Следы отчетливо привели сотрудников полиции к дому, в котором проживал 54-летний мужчина. Хозяин был дома. Усадьбу взяли под скрытое наблюдение», — разъяснили в пресс-службе.

Рысаков нашли в замаскированном загоне за границей села. Лошадей изъяли, а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. За чужих животных мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за похищение лошадей.