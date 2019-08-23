Краснодар, , 12:25 — REGNUM

Крупный склад загорелся в Краснодаре утром 23 августа, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании в службу оперативного обеспечения ЦУКС поступило в 10:28 — загорелся склад на улице Сормовской (район ТЭЦ). Через несколько минут на месте уже были первые подразделения. Установлено, что горит кровля склада, огонь охватил около 150 кв.м.

«На месте работают 13 единиц техники, 4 ствола «Дельта». Организован штаб пожаротушения», — уточнили в МЧС.

В 11:44 пожар был локализован на площади 250 кв.м., в 11:53 на одном из двух боевых участков открытое горение ликвидировали.

https://www.instagram.com/p/B1gCs0qFoNI/

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Краснодаре загорелся склад с полиэтиленовой продукцией, площадь пожара составила 250 кв.м.