Краснодар, 23 августа 2019, 12:25 — REGNUM
Крупный склад загорелся в Краснодаре утром 23 августа, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Сообщение о возгорании в службу оперативного обеспечения ЦУКС поступило в 10:28 — загорелся склад на улице Сормовской (район ТЭЦ). Через несколько минут на месте уже были первые подразделения. Установлено, что горит кровля склада, огонь охватил около 150 кв.м.
В 11:44 пожар был локализован на площади 250 кв.м., в 11:53 на одном из двух боевых участков открытое горение ликвидировали.
https://www.instagram.com/p/B1gCs0qFoNI/
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Краснодаре загорелся склад с полиэтиленовой продукцией, площадь пожара составила 250 кв.м.