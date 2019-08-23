Омск, , 12:07 — REGNUM

Управление Россельхознадзора по Омской области проинформировало сегодня, 23 августа, о проведении ряда мероприятий, связанных с обнаружением очага бешенства на территории деревни Тупицино Называевского района. Там опасный вирус выявлен у быка, содержащегося в личном подсобном хозяйстве. Данный факт подтверждён БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория», передаёт корреспондент ИА REGNUM

«Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. На протяжении ряда лет в разных районах области возникают очаги этого опасного заболевания», — поясняют в надзорном ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего с начала 2019 года на территории Омской области зарегистрировано уже 10 случаев бешенства.