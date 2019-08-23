Архангельск, , 12:04 — REGNUM

Московские специалисты завершили обследования архангельских врачей, помогавших в ликвидации последствий ЧП в Неноксе. У одного медики нашли следы радиоактивного изотопа — цезия-134.

Напомним, 8 августа в Архангельской области при взрыве на военном полигоне было зафиксировано повышение уровня радиации. В СМИ появилась информация, что врачей, помогавших пострадавшим при ЧП, не предупредили о том, что им предстоит работать с облученными пациентами.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, обследование прошли более 110 человек — это врачи, специалисты, водители и пилоты, другие сотрудники системы здравоохранения региона.

«Превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено», — сообщила заместитель министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова.

20 медицинских работников прошли специальное дополнительное обследование в условиях Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна ФМБА России в Москве. Исследования провели на спектрометре ионизирующих излучений человека (СИЧ).

Чтобы не создавать лишних сложностей для людей, не затягивать процесс обследования, мобильную лабораторию решили развернуть в Архангельске. Специалисты центра имени Бурназяна и всё необходимое оборудование были доставлены в Архангельск специальным бортом.

По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды, поверхности тела. Не выявлено также инкорпорации радионуклидов.

«Вместе с тем у одного из обследованных специалистов в мышечных тканях выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137. Однако специалисты не связывают этот факт с участием в ликвидации последствий инцидента в Неноксе», — подчеркнули в правительстве.

Специалисты ФМБА предположили, что цезий попал в организм врача через пищу.

«Цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях. С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты», — заявили они.