Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM

В Екатеринбург направлены представители главного управления собственной безопасности МВД РФ для проверки информации о совершении тяжкого насильственного преступления сотрудниками местной полиции. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что представители главка в ходе выезда дадут правовую оценку состоянию работы в регионе с личным составом гарнизона свердловской полиции. Ирина Волк подчеркнула, что виновные будут привлечены к ответственности и изгнаны из рядов МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге задержали трёх сотрудников патрульно-постовой службы управления МВД по Екатеринбургу, по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки.

Вскоре им были предъявлены обвинения по ч.2 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.132 УК РФ. По версии следствия, преступление произошло 18 августа в служебном автомобиле ППС.

Также суд рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения обвиняемым. Один из них отправлен на два месяца в СИЗО, второй находится под домашним арестом, а третьему продлили задержание на 48 часов.

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