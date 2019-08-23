Красный Сулин, Ростовская область, , 12:02 — REGNUM

В Ростовской области по подозрению в хищении бюджетных средств задержан бывший чиновник. В отношении покинувшего в июле 2018 года пост главы Красносулинского городского поселения Юрия Г. возбуждено уголовное дело.

Когда бывший руководитель попал в поле зрения правоохранительных органов, не уточняется. Известно, что в основу уголовного дела легли фиктивные муниципальные контракты, которые якобы были заключены теперь уже экс-чиновником в период с 2013 года по 2018 год. Сумма ущерба пока неизвестна.

«Теперь бывшим главой займутся следователи, которые уже возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сообщает telegram-канал «Выстрел в голову».

На момент выхода материала официального комментария по задержанию экс-чиновника не поступало.

В должность главы Красносулинского городского поселения Юрий Г. вступил в августе 2013 года. Спустя пять лет он покинул пост.