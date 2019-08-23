Хуст, , 12:05 — REGNUM

Правоохранители Закарпатской области Украины задержали трёх жителей города Хуст, подозреваемых в торговле метамфетамином, сообщил 23 августа местный ресурс Mukachevo.net.

22 августа силовики провели 18 санкционированных обысков в частных домах, местах работы и автомобилях подозреваемых.

«В ходе обысков изъяты психотропные вещества, электронные весы, фасованные пакетики с остатками вещества белого цвета, транспортные средства и значительные суммы денег», — сказано в сообщении.

У одного из задержанных изъяли гладкоствольное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области Украины был задержан мужчина. В ходе досмотра его автомобиля, пограничники обнаружили более 500 г кокаина.

Читайте также: Во Львовской области Украины задержали подозреваемого в контрабанде кокаина