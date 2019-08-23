Хуст, 23 августа 2019, 12:05 — REGNUM
Правоохранители Закарпатской области Украины задержали трёх жителей города Хуст, подозреваемых в торговле метамфетамином, сообщил 23 августа местный ресурс Mukachevo.net.
22 августа силовики провели 18 санкционированных обысков в частных домах, местах работы и автомобилях подозреваемых.
У одного из задержанных изъяли гладкоствольное оружие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области Украины был задержан мужчина. В ходе досмотра его автомобиля, пограничники обнаружили более 500 г кокаина.
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