Москва, , 11:47 — REGNUM

В Москве разыскивают похитителя рыбной продукции, передаёт 23 августа агентство «Москва» со ссылкой на информацию ГУ МВД России по столице.

Преступление произошло на складе на улице Новохохловская. По предварительной информации, неизвестный подобрал ключи и похитил принадлежащую компании рыбную продукцию на сумму 2,5 млн рублей. Начальник службы безопасности организации обратился 21 августа в службу «02» и сообщил о случившемся.

Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Устанавливается личность злоумышленника.