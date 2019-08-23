Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM

С января 2019 года в Свердловской области получили различные травмы уже 214 несовершеннолетних. Об этом заявили в свердловской ГИБДД.

В регионе произошла 201 авария с участием детей. В них погибли восемь несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в различных ДТП в Свердловской области погибли 23 ребёнка.

Напомним, на Среднем Урале обращали внимание на рост аварий с участием несовершеннолетних. В 2018 году несовершеннолетние граждане стали чаще нарушать правила дорожного движения, отмечал уполномоченный по правам ребёнка в регионе Игорь Мороков.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале выросло количество ДТП с детьми