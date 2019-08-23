Воронеж, , 11:35 — REGNUM

Тело женщин — кассира автозаправочной станции обнаружено на АЗС, расположенной на тамбовской трассе в Новоусманском районе Воронежской области, утром 23 августа.

По данным «Вести-Воронеж», убитой было 36 лет. На месте работают правоохранительные органы, территория АЗС оцеплена. Проводится доследственная проверка. Другие детали совершенного преступления пока не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Смоленской области в суд было передано дело в отношении мужчины, расстрелявшего своего бизнес-партнёра. При «заметании следов» сам обвиняемый получил серьезные ожоги, он скрывался на территории Белоруссии.