Тбилиси, , 11:35 — REGNUM

Полицейские в Грузии задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в разбойном нападении на филиал «Банка Грузии» в Тбилиси. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

По данным министерства, вечером 22 августа подозреваемый ворвался в экспресс-филиал банка в районе Мухиани и, угрожая огнестрельным оружием, забрал деньги, после чего скрылся с места происшествия.

Спустя несколько часов после преступления полицейские задержали 30-летнего мужчину, у которого было изъято огнестрельное оружие. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «разбой» и «незаконное приобретение, хранение и ношение оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Киеве полицейские задержали трех бывших сотрудников МВД Грузии за разбойное нападение на предпринимателя. Один из подозреваемых занимал должность начальника отряда специального назначения МВД Грузии.

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