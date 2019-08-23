Кропивницкий, Украина, 23 августа 2019, 11:33 — REGNUM
В больнице скончался мужчина, получивший ранения во время покушения на адвоката Александра Иванова в Кировограде, заявил председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков, сообщил 22 августа телеканал 112.ua.
Вилков убеждён, что убийство адвоката связано с его профессиональной деятельностью:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кировограде (переименован в Кропивницкий) неизвестные из автомобиля открыли огонь из автоматического оружия по адвокату Александру Иванову, а затем скрылись в неизвестном направлении.
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