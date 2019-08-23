Кропивницкий, Украина, , 11:33 — REGNUM

В больнице скончался мужчина, получивший ранения во время покушения на адвоката Александра Иванова в Кировограде, заявил председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков, сообщил 22 августа телеканал 112.ua.

«Убийство произошло около 12:00 в одном из кафе, автоматной очередью. Наш коллега погиб на месте. Это Иванов Александр Валентинович… член Кировоградской областной коллегии адвокатов, который практиковался исключительно в уголовных процессах», — рассказал он.

Вилков убеждён, что убийство адвоката связано с его профессиональной деятельностью:

«Он общался с другим человеком, мы сейчас выясняем, с кем, и этот другой человек тоже был ранен. И, насколько нам известно, в больнице мужчина умер», — добавил глава комиссии адвокатуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кировограде (переименован в Кропивницкий) неизвестные из автомобиля открыли огонь из автоматического оружия по адвокату Александру Иванову, а затем скрылись в неизвестном направлении.

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