Псков, , 11:17 — REGNUM

В Пскове организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия на Рижском проспекте, где под колёсами легкового автомобиля оказался пешеход. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, по предварительным данным, за рулём автомашины находился сотрудник силового ведомства, укоторого установлено состояние алкогольного опьянения.

Попавший под автомобиль пешеход получил черепно-мозговую травму и перелом голени. Следователи ищут очевидцев ДТП.

«Неоценимую помощь в выяснении обстоятельств могут сыграть полученные от водителей записи с видеорегистраторов автомобилей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным регионального управления МВД, ДТП произошло 22 августа в 19:38 у дома № 71 по Рижскому проспекту. За рулём Kia Spectra был 28-летний мужчина. Попавший под колёса автомобиля 49-летний мужчина, по данным полиции, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.