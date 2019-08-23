Самара, , 11:15 — REGNUM

Из-за неполадки кондиционера вернулся в Самару самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс в Санкт-Петербург. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

Правоохранители рассказали, что самолет вылетел из аэропорта Курумоч по расписанию, но пилот принял решение о возвращении рейса в аэропорт Самары из-за неисправности в системе кондиционирования салона.

Напомним, что на борту самолета находилось 154 пассажира, в том числе 16 детей. После устранения неисправности в Самарском аэропорту, лайнер вылетел в Северную столицу.