Краснодар, , 11:03 — REGNUM

Пятеро участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой погиб мужчина, задержаны правоохранительными органами в Сочи.

«В результате комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудниками уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами из УВД по городу Сочи в Адлерском районе города-курорта были задержаны пятеро подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления в Краснодаре», — цитирует РИА «Новости» начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Александра Рунова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 августа на улице Ставропольской между группой мужчин произошёл конфликт, переросший в перестрелку. В результате погиб 27-летний мужчина — уроженец Дагестана. СКР возбудил уголовное дело.

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