Краснодар, 23 августа 2019, 11:03 — REGNUM
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой погиб мужчина, задержаны правоохранительными органами в Сочи.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 августа на улице Ставропольской между группой мужчин произошёл конфликт, переросший в перестрелку. В результате погиб 27-летний мужчина — уроженец Дагестана. СКР возбудил уголовное дело.
Об этом: Вооружён: в розыск объявлен участник перестрелки в Краснодаре
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