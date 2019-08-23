Якутск, , 10:57 — REGNUM

ФБУ «Авиалесоохрана» опубликовало на своём сайте тревожащую информацию, свидетельствующую об увеличении в России горящих лесных площадей, которые можно не тушить в силу их труднодоступности и большой удалённости от населенных пунктов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Огонь в лесу (cc)skeeze

По состоянию на утро 23 августа в стране действует 81 лесной пожар-отказник общей площадью 873 203 га, тогда как сутки назад, 22 августа, таких очагов насчитывалось 78, а их площадь составляла 838 696 га.

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Больше всего возгораний, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, находится сейчас в Якутии (50 очагов площадью 528 969 га). Далее следуют: Красноярский край (17 пожаров площадью 90 179 га), Бурятия (четыре пожара площадью 28 853 га), Забайкальский край (шесть пожаров площадью 12 826 га), Чукотка (один пожар площадью 10 364 га), Камчатка (два пожара площадью 1 982 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Совет по правам человека назвал неблагополучной ситуацию с охраной лесов от пожаров и лесонарушениями в Иркутской области. По мнению правозащитников, практика отказа от тушения лесных очагов в так называемых зона контроля спровоцировала катастрофические лесные пожары в смежных районах Иркутской области, Красноярского края и Якутии и привела к задымлению обширной территории, включающей в себя практически всю Сибирь и часть Урала.

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