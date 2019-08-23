Тенькинский район, , 10:53 — REGNUM

Прокуратура Тенькинского района Колымы выявила множественные нарушения в пищеблоке районной больницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В процессе прокурорской проверки обнаружены нарушения правил отбора и хранения суточных проб пищи, требований личной гигиены сотрудников, использования посуды. С нарушениями хранился хлеб. Кроме того, выявлены продукты с просроченным сроком хранения», — пояснили в ведомстве.Возбуждено два дела об административном правонарушении, главврачу больницы внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, счета Омсукчанской районной больницы Колымы были заблокированы из-за долга в 13 млн рублей за ЖКХ.