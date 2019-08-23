Тенькинский район, 23 августа 2019, 10:53 — REGNUM
Прокуратура Тенькинского района Колымы выявила множественные нарушения в пищеблоке районной больницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: На Колыме заблокировали счета больницы из-за миллионных долгов за ЖКХ
«В процессе прокурорской проверки обнаружены нарушения правил отбора и хранения суточных проб пищи, требований личной гигиены сотрудников, использования посуды. С нарушениями хранился хлеб. Кроме того, выявлены продукты с просроченным сроком хранения», — пояснили в ведомстве.Возбуждено два дела об административном правонарушении, главврачу больницы внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Как сообщало ИА REGNUM, счета Омсукчанской районной больницы Колымы были заблокированы из-за долга в 13 млн рублей за ЖКХ.