Екатеринбург, , 10:40 — REGNUM

В Свердловской области с 26 августа стартует профилактическая акция «Внимание — Дети!». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Мероприятия, приуроченные к началу учебного года, продлятся до 15 сентября. В акции помимо инспекторов ГИБДД примут участие и другие сотрудники полиции: участковые и инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних.

Напомним, что 22 августа на территории Свердловской области проводились рейдовые проверки водителей, направленные на выявление автомобилистов злоупотребляющих спиртными напитками за рулём. Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» проходит во всех городах региона.