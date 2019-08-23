Грозный, , 10:41 — REGNUM

В Чечне подорвался на мине десантник из Екатеринбурга Михаил Б. Об этом сообщает Ura.ru.

Екатеринбуржец получил осколок в живот. От полученных ран десантник скончался, его не успели довезти до госпиталя.

Погибшему было 22 года, он служил по контракту в псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Погибший был в командировке в Чечне.

До службы в армии Михаил окончил Уральский экономический колледж в Екатеринбурге.

Напомним, 9 апреля 2019 года солдат подорвался на мине в Приморье. Погибшему оставалось служить 55 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье солдат подорвался на мине