Сидней, Австралия, 23 августа 2019, 10:43 — REGNUM
52-летний уличный музыкант подозревается в изнасиловании девочки-подростка в пригороде Сиднея в понедельник, 19 августа. Об этом передает Australian Associated Press со ссылкой на источники в полиции.
По их словам, мужчина был арестован в Роузбери в четверг, 22 августа. По версии следствия, подозреваемый якобы уговорил подростка отправиться на поезде в город Роузбери, где предположительно и было совершено сексуальное насилие.
Девочка-подросток сообщила о предполагаемом инциденте почти сразу после того, как покинула населенный пункт.
Подозреваемый должен предстать перед судом 17 октября.