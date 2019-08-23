Сидней, Австралия, , 10:43 — REGNUM

52-летний уличный музыкант подозревается в изнасиловании девочки-подростка в пригороде Сиднея в понедельник, 19 августа. Об этом передает Australian Associated Press со ссылкой на источники в полиции.

По их словам, мужчина был арестован в Роузбери в четверг, 22 августа. По версии следствия, подозреваемый якобы уговорил подростка отправиться на поезде в город Роузбери, где предположительно и было совершено сексуальное насилие.

Девочка-подросток сообщила о предполагаемом инциденте почти сразу после того, как покинула населенный пункт.

Подозреваемый должен предстать перед судом 17 октября.