Благовещенск, , 10:11 — REGNUM

Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил благодарственное письмо отважному директору школы затопленного поселка Норск. В вовремя удара стихии Василий Сенчишин не эвакуировался, а, стоя по пояс в воде, спасал людей и имущество школы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Когда Норск накрыла большая вода, директор школы не эвакуировался, а остался. Он на лодке перевозил людей в школу — это самое высокое место в селе. Потом директор вместе с персоналом приводил свою школу в порядок — мыл, ремонтировал.

56-летний Николай Прокопьевич Сенчишин родился и вырос в Норске, всю жизнь проработал в местной школе, сначала учителем, затем директором. Школой он руководит уже 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, село Норск пострадало сильнее всех во время удара стихии в Приамурье. Максимальный уровень воды достиг 8,5 метра. Это самое катастрофическое наводнение за всю историю села.