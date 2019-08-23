Чебоксары, , 10:05 — REGNUM

В столице Чувашии члены регионального штаба ОНФ обнаружили в санитарно-защитной зоне международного аэропорта ряд незаконных свалок. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе общественной организации, отметив, что мониторинг проводился в рамках проекта «Генеральная уборка».

«Фронтовики» заявляют о том, что обнаружили «ряд незаконных свалок и навалов органических и неорганических отходов, а также биологических отходов» в санитарно-защитной зоне международного аэропорта города Чебоксары, «в том числе в границе полос воздушных подходов». Отмечается, что это негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке, также может воздействовать на «эколого-орнитологическую безопасность при выполнении воздушных перевозок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в чувашской Шумерле привлечён к ответственности руководитель МУП «Коммунальник» за несоблюдение требований при обращении с твердыми коммунальными отходами на городской свалке. Прокуратура Чувашии также подтвердила наличие шести несанкционированных свалок ТКО в Шумерле общей площадью около 370 кв. метров.

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Напомним, что в июне 2019 года в Цивильском районе Чувашии загорелась свалка твёрдых бытовых отходов, в МЧС республики спасатели тогда отмечали, что открытого огня нет, «есть общее задымление». И рекомендовали муниципальным властям «как можно быстрее решить вопрос по закрытию данного полигона и разработке плана рекультивации».

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