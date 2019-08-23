Екатеринбург, , 09:55 — REGNUM

В Екатеринбурге пострадавший во время дорожно-транспортного происшествия пешеход взыскал по суду компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей с виновников ДТП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошёл в январе 2018 года на улице Щербакова. После столкновения двух автомобилей на дороге, один из них вылетел на тротуар и сбил пешехода. В результате ДТП пешеход получил травмы средней тяжести.

Позже постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга один из водителей привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

В свою очередь пострадавший пешеход обратился в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с иском о возмещении морального вреда к виновнику ДТП, и суд, согласившись с доводами истца, обязал виновника выплатить компенсацию. Решение было обжаловано административным ответчиком в вышестоящей инстанции, но Свердловский областной суд не удовлетворил аппеляцию.