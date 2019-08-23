Биробиджан, , 09:54 — REGNUM

К ликвидации последствий паводка в ЕАО за сутки привлечены 673 человека, 127 единиц техники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Спасатели укрепляют защитные дамбы, подвозят жителям пострадавших поселений питьевую воду — более 3,5 тонн в сутки, продукты питания, оказывают адресную помощь, перевозят людей через затопленные участки на высокопроходимой технике.

В затопленных поселениях, дачных товариществах выставлены круглосуточные посты. Психологи МЧС работают с пострадавшими в эвакопунктах. В области развернут 21 эвакопункт общей вместимостью 1450 человек. В ПВР сейчас находятся 35 человек, в том числе 15 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация ухудшается в ДФО. Обстановку усугубляют обильные ливни. На предстоящей неделе опять ожидаются осадки.