Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM

Открытое горение в производственно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга было ликвидировано только в 08:13 мск в пятницу, 23 августа. Сейчас на месте самого масштабного в городе за последнее время пожара продолжаются работы по проливке конструкций на площади 50 кв. метров, сообщают в ГУ МЧС по региону.

Тушение пожара в Невском районе Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, пожар на Складской улице, д.6, начался 22 августа около 14 часов. В ходе тушения ему почти на три часа присваивался максимально возможный пятый номер сложности, огонь на площади в 4000 кв. метров тушили более 200 пожарных, а также 50 единиц техники, вертолет и пожарный поезд.

Огонь вспыхнул в помещении, где производили декоративные свечи, и быстро охватил всё четырех этажное здание, в котором снимали помещения десятки различных фирм.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», с места пожара в реанимацию Александровской больницы были доставлены два мигранта — 27-летний гражданин Узбекистана и 31-летний гражданин Таджикистан. Оба находятся в Петербурге без регистрации.

Точная причина пожара устанавливается.

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