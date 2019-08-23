Оханск, Пермский край, , 09:48 — REGNUM

Глава Оханского района Пермского края Дмитрий Байдин попал в серьезную автомобильную аварию на территории Удмуртии. Чиновник госпитализирован и находится в реанимации, сообщают СМИ.

По данным информресурсов, ДТП произошло 21 августа на 29-м километре автодороги Воткинск — село Кельчино. «Toyota Camry», котрой управлял чиновник, врезалась в стоящий грузовик.

Политический обозреватель пермского издания «Звезда» Евгений Плотников в соцсети сообщил подробности — Дмитрия Байдина доставила с места аварии в реанимацию Воткинской горбольницы в бессознательном состоянии. У главы Оханского района ушиб грудной клетки, сломан нос, ключица и коленный сустав. К вечеру 21 августа Дмитрий Байдин пришел в сознание. Планируется, что сегодня, 22 августа, чиновника транспортируют в Пермь.