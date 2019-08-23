Самара, , 09:40 — REGNUM

Стая бродячих собак на детской площадке в Самаре покусала ребенка, 23 августа сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на местных жителей.

По их словам, бродячие животные поселилась на детской площадке в сквере около дома по ул. Партизанская, 134 и уже «запугали всю округу».

«Собаки уже покусали маленького ребенка, но никакие службы на наши обращения не реагируют», — сообщила местная жительница Ольга Зонтова.

В мобильной приемной губернатора Самарской области сообщили, что департаменту городского хозяйства Самары дано поручение очистить территорию от бродячих животных.