Биробиджан, , 09:35 — REGNUM

За сутки в ЕАО подтопленными оказались ещё 9 населённых пунктов. Сейчас таких 34. Затоплены 152 жилых дома, 23 участка автотрасс протяженностью 7,5 км, около 40 тыс. гектаров сельхозземель, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ближайшие сутки ожидается подъём воды в малых реках ещё на 20 см., с превышением отметок «неблагоприятные явления». Амур вырастет у сёл Ленинское и Нижнеспасское выше опасных значений.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные ливни усугубили паводковую ситуацию в ДФО. Особенно тяжелая ситуация в Приморье, Хабаровском крае и ЕАО.