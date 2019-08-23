Иркутск, , 09:30 — REGNUM

Партия деревянных изделий, которую коммерсанты намеревались провезти в Красноярский край из Китая, оказалась разделочными досками с нацистской символикой. Это подтвердилаомская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ. Подробности данного инцидента сообщает Сибирское таможенное управление.

Разделочная доска с нацистской символикой Пресс-служба Сибирского таможенного управления

«Товарная партия из 320 штук разделочных досок с нанесенными на них рисунками, содержащими запрещенную в России нацистскую символику Третьего Рейха и портрет Адольфа Гитлера, была выявлена в ходе осуществления таможенного оформления и таможенного контроля товара, ввозимого из Китая. В связи с чем Иркутской таможней фирме — импортеру в выпуске товара было отказано», — пояснили в надзорном органе.

Позднее Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрев все обстоятельства дела, ограничился административным наказанием в виде конфискации товара. Все доски с нацисткой символикой будут уничтожены.