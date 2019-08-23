Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 09:29 — REGNUM

В ямальском городе Ноябрьске двое детей укололись найденными на улице шприцами. Полиция отправила шприцы на экспертизу, сообщает «Ноябрьск 24».

В полицейском ведомстве уточнили, что изъято 28 шприцов и экспертам предстоит определить, что находилось внутри. И насколько их содержимое опасно для жизни и здоровья детей.

Родители уколовшихся детей обратились к медикам. Несовершеннолетним оказана первая помощь. Дети сейчас находятся под наблюдением врача.