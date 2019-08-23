Луганск, , 09:29 — REGNUM

За минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщили 23 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Вооруженные формирования оперативно-тактической группировки «Север» обстреляли районы населённых пунктов Лозовое и Калиновка из автоматического станкового гранатомёта, станкового противотанкового гранатомёта и крупнокалиберного пулемёта», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР добавили, что украинские формирования продолжают использовать затишье на фронте для наращивания боевого потенциала в зоне конфликта. Так, разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала прибытие бронемашин ВСУ в районе населённых пунктов Катериновка и Золотое-4.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа украинских диверсантов подорвалась на собственных минах, во время попытки проникнуть на территорию ЛНР в районе населённого пункта Коминтерново.

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