Луганск, 23 августа 2019, 09:29 — REGNUM
За минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщили 23 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
В пресс-службе Народной милиции ЛНР добавили, что украинские формирования продолжают использовать затишье на фронте для наращивания боевого потенциала в зоне конфликта. Так, разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала прибытие бронемашин ВСУ в районе населённых пунктов Катериновка и Золотое-4.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа украинских диверсантов подорвалась на собственных минах, во время попытки проникнуть на территорию ЛНР в районе населённого пункта Коминтерново.
Читайте также: Украинские диверсанты подорвались на минах вблизи позиций ДНР