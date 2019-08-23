Чебоксары, 23 августа 2019, 09:22 — REGNUM
В Ядринском районе Чувашии разыскали десятилетнюю девочку, которая вечером 21 августа ушла из дома на прогулку и не вернулась. Ребёнка нашли живым: выяснилось, она поручалась с матерью и ходила рядом с селом, боясь вернуться домой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.
Инцидент произошёл в одном из сёл Ядринского района республики. Девочка ушла из дома вечером 21 августа на вечернюю прогулку, однако домой не вернулась, и родные ушли на поиски ночью. После безуспешных поисков о ЧП сообщили днём 22 августа в полицию.
По тревоге был поднят личный состав ядринской полиции, задействованы силы соседних отделов внутренних дел и МЧС. Правоохранители также обратились за помощью к главам поселений и старостам деревень. В результате девочку через несколько часов нашёл староста села Чиганары Сергей Шарапов возле озера рядом с населенным пунктом.
Правоохранители отмечают, что несовершеннолетняя здорова.
С семьёй ребёнка в настоящее время инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу для «недопущения подобных ситуаций в дальнейшем».
Отметим, что вечером 21 августа в соседней Нижегородской области волонтёры нашли пропавшую 18 августа пятилетнюю Зарину Авгонову, которая ушла из деревенского дома родственников в лес. Девочка пошла за бабушкой, которая отправилась за грибами. Поиски вели свыше 800 человек, включая водолазов, кинологов с собаками и представителей силовых структур. У ребёнка диагностировали тяжёлое состояние из-за обезвоживания и переохлаждения.
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