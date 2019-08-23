Иркутск, , 09:07 — REGNUM

Власти Иркутской области обнародовали общее число многоквартирных и индивидуальных жилых домов, требующих капитального ремонта после мощнейшего наводнения, которое регион переживает с июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальной информации, в Приангарье предстоит восстановить 102 многоквартирных дома. Заключения специализированных организаций и сметы уже позволили приступить к работам на 53 таких домах.

«Общее количество индивидуальных жилых домов, требующих капитального ремонта, составляет 1404. На сегодняшний день к фактическому исполнению работ подрядные организации приступили в 22 жилых помещениях. В большинстве случаев по желанию собственников ремонт ведется своими силами с последующей компенсацией затрат», — пояснили иркутское власти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей. С 26 июля 2019 ода реви вышли из берегов и подтопили порядка 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны около 45 тысяч человек. Домов, не подлежащих восстановлению, насчитали около пяти тысяч.

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