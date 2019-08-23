Бердянск, Украина, , 09:07 — REGNUM

В курортном городе Бердянске 19 человек оказались в больнице с симптомами отравления, сообщил 22 августа Запорожский областной лабораторный центр.

Врачи установили, что пострадавшие употребляли креветки, мидии и рапаны, купленные на ярмарке «Традиционная». Ещё два человека покупали морепродукты в других местах.

У восьми человек обнаружили галофильную инфекцию, вызванную галофильным вибрионом, живущим в солёной воде. У четырёх человек выявлена кишечная инфекция, связанная с условно-патогенной флорой. Диагноз пяти человек пока не известен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковской области госпитализировали 13 детей, которые отравились во время отдыха на частной усадьбе «Горыцвит».

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