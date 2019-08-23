Иркутск, , 08:55 — REGNUM

Обнадёживающую информацию о лесных пожарах опубликовали на своем сайте власти Иркутской области. Она свидетельствует о значительном сокращении горящей площади, передает корреспондент ИА REGNUM.

По состоянию на утро 23 августа на землях лесного фонда региона действует два пожара площадью три и 729 га, а локализованными остаются два очага в Усть-Кутском районе на площади 91 га.

Напомним, ещё утром 21 августа в Иркутской области действовало три очага на площади 37 460 га, а площадь активного горения составляла 110 га. В конце июля общая площадь лесных очагов доходила почти до миллиона гектаров. Улучшению обстановки, вероятно способствуют дожди.

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