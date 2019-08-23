Махачкала, , 08:53 — REGNUM

Пожар с летальным исходом произошёл в высокогорном селе Хупри Цунтинского района Дагестана: погибли женщина и её 15-летняя дочь, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе регионального минздрава.

Трагедия произошла накануне, 22 августа, в первой половине дня. В МЧС республики уточнили, что огнём было охвачено два частных двухэтажных дома. Причина возгорания уточняется.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии погибли при пожарах шесть человек

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа при пожаре в одноэтажном частном доме в дагестанском городе Дербенте пострадали три человека, в том числе двое детей 2002 и 2012 года рождения.