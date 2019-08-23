Благовещенск, , 08:56 — REGNUM

Спасатели Амурской области шокированы поведением жителей сёл, попавших в зону затопления. Они побросали в затопленных домах своих немощных, парализованных, лишенных способности передвигаться родственников. Эвакуировать людей пришлось экстренно, что сопряжено с большим риском, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Спасатели привели пример, когда спасти парализованную мать попросил взрослый сын, который сам уже успел добежать до возвышенности. Особо подчеркивают спасатели то, что таких случаев — много. При этом людей заранее предупреждали о необходимости эвакуироваться, но они отказывались, даже те, у кого в домах живут немощные родные. Тем самым жизнь больных людей была поставлена под угрозу. К счастью, благодаря профессиональным действиям спасателей никто не погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье пережило сильнейший паводок, затоплены населённые пункты, люди лишились жилья, утрачена пятая часть урожая аграриев.