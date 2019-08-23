Улан-Удэ, , 08:49 — REGNUM

Верховный суд России признал законным приговор суда первой инстанции по делу об убийстве Юрия Власко. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Апелляционные жалобы были поданы осужденными. Ранее они были признаны виновными в убийстве и пособничестве в убийстве известного борца, а также в угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции.

В июле 2017 года Власко отдыхал с группой товарищей на берегу озера Байкал. В ходе возникшего конфликта с группой местных жителей, последние ударили спортсмена ножом и металлическим прутом. В результате повреждений борец скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта Верховный суд Бурятии признал двоих мужчин 30 и 35 лет виновными в убийстве и осудил на 17 и 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Третий приговорен на 12 лет за пособничество в убийстве и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

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