Иркутск, , 08:45 — REGNUM

Тревожную для автомобилистов статистику обнародовало ГУ МЧС по Иркутской области. По данным спасателей, с января по июль 2019 года огнем были повреждены или уничтожены 179 легковых автомобилей жителей региона.

«В 45 случаях причиной стала неисправность электрооборудования, в 18 — неисправность систем, механизмов и узлов, в 35 — прочие причины, связанные с нарушением правил устройства и эксплуатации транспортных средств», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

Спасатели также отметили, что по причине небрежного обращения автовладельцев с огнём произошел 41 пожар.

Напомним, в конце июля 2019 года возгорание автомобиля Audi произошло прямо на проезжей части в Гатчинском районе Ленинградской области. По словам очевидцев, вероятной причиной возгорания могла стать поломка в карбюраторе.

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