Екатеринбург, , 08:43 — REGNUM

На Урале ребёнок, раненный в коллективном саду под Нижним Тагилом из винтовки в голову, до сих пор находится в тяжёлом состоянии. Как сообщили городскому порталу «Е1» в горздраве Екатеринбурга, вопрос о дальнейшем лечении мальчика будет решаться позже.

На данный момент жизнь ребёнка поддерживает аппарат по искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 4 августа. В тот день в коллективном саду под Нижним Тагилом дети играли на улице, в тот момент, когда 35-летний мужчина устроил стрельбу по пустым консервным банкам из пневматического ружья. В результате пуля попала в голову семилетнему мальчику.

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Ребёнок был доставлен в больницу Нижнего Тагила, а затем его перевезли на лечение в Екатеринбург. Врачи провели операцию, но вытащить пулю из головы мальчика не удалось.

Напомним, что стрелявший мужчина был задержан по горячим следам. По факту ранения ребёнка возбуждено уголовное дело.

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